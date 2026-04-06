«Надо было банкой тушенки»: житель Новороссийска пытался сбить БПЛА из ружья

Этой ночью житель Новороссийска из ружья пытался сбить летящий дрон, сообщает « Краснодар | Телетайп ».

Telegram-канал разместил фото молодого человека, выглядывающего из окна с ружьем. Других подробностей нет.

«Надо было банкой тушенки сбивать», — написали пользователи в комментариях.

Минувшей ночью при атаке БПЛА на Новороссийск пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Дрон попал в многоквартирный дом.

Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийска. Там возник пожар.

