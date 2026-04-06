«Надо было банкой тушенки»: житель Новороссийска пытался сбить БПЛА из ружья
Фото - © скриншот
Этой ночью житель Новороссийска из ружья пытался сбить летящий дрон, сообщает «Краснодар | Телетайп».
Telegram-канал разместил фото молодого человека, выглядывающего из окна с ружьем. Других подробностей нет.
«Надо было банкой тушенки сбивать», — написали пользователи в комментариях.
Минувшей ночью при атаке БПЛА на Новороссийск пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Дрон попал в многоквартирный дом.
Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийска. Там возник пожар.
