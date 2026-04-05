В Новороссийске обломки БПЛА упали на территории двух предприятий

Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийска, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем канале на платформе Max.

«Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийска», — говорится в сообщении.

В одном из случаев произошло возгорание. Пожар уже потушили.

На месте работают оперативные и специальные службы.

В результате падения БПЛА никто не пострадал.

Ранее сухогруз типа «Волго-Балт» потерпел крушение в Азовском море вследствие удара украинского БПЛА.

