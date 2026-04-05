В Новороссийске обломки БПЛА упали на территории двух предприятий
Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийска, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем канале на платформе Max.
В одном из случаев произошло возгорание. Пожар уже потушили.
На месте работают оперативные и специальные службы.
В результате падения БПЛА никто не пострадал.
Ранее сухогруз типа «Волго-Балт» потерпел крушение в Азовском море вследствие удара украинского БПЛА.
