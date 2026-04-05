В результате атаки БПЛА по многоэтажке в Новороссийске пострадали 3 человека

В результате атаки БПЛА по многоэтажному дому в Новороссийске пострадали 3 человека, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, пострадавших увезли на скорой.
Ранее глава города Андрей Кравченко сообщил, что обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе.
На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
Ранее осколки сбитых беспилотников, атаковавших Севастополь, упали в парке.
