В результате атаки БПЛА по многоэтажке в Новороссийске пострадали 3 человека

В результате атаки БПЛА по многоэтажному дому в Новороссийске пострадали 3 человека, сообщает SHOT.

По словам очевидцев, пострадавших увезли на скорой.

Ранее глава города Андрей Кравченко сообщил, что обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Ранее осколки сбитых беспилотников, атаковавших Севастополь, упали в парке.

