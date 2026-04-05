В Севастополе осколки сбитых беспилотников упали в парке

Осколки сбитых беспилотников, атаковавших Севастополь, упали в парке, сообщил губернатор города Михаил Развожаев на платформе Мах.

Отмечается, что повреждены 2 частных дома.

«В Балке Бермана, в районе одного из СТ в результате падения осколков от сбитого БПЛА получил повреждения частный дом и загорелась трава на одном из участков», — сообщил губернатор.

По его словам, возгорание ликвидировано.

До этого сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили 7 воздушных целей над Севастополем.

Ранее сообщалось, что силы ПВО и Черноморского флота в Севастополе отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

