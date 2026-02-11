сегодня в 20:49

Над Севастополем сбили две воздушные цели

Севастополь вечером в среду оказался атакован украинской армией. Над городом сбили, предварительно, две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале .

В городе работала система ПВО. Губернатор просил жителей сохранять спокойствие и напомнил о соблюдении мер безопасности.

В 20:20 по московскому времени воздушная тревога была отменена.

По словам Развожаева, никакие гражданские объекты в городе в результате атаки ВСУ не пострадали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.