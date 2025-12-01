Над городами Саратов и Энгельс сработала система ПВО

Над Саратовом и Энгельсом прогремела серия взрывов. По данным источника SHOT и сообщениям местных жителей, система противовоздушной обороны работала по воздушным целям.

Свидетели в южной части Саратова сообщают о минимум десяти хлопках. В небе были видны вспышки от взрывов. Сирены, оповещающие о воздушной опасности, звучали и в соседнем поселке Солнечный. По неподтвержденной информации от очевидцев, ПВО уничтожила от трех до четырех беспилотных летательных аппаратов.

На данный момент официальных сообщений о возможных пострадавших или разрушениях на земле не поступало.

Для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Саратов (Гагарин) Росавиацией были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

