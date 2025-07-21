Над Бердянском сбит украинский дрон самолетного типа

сегодня в 23:20

Осколки сбитого украинского БПЛА упали на детский сад в Бердянске

Обломки сбитого украинского беспилотника упали на работающий детский сад в Бердянске, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Фрагменты БПЛА самолётного типа упали на территорию детского сада и пожарно-спасательной части МЧС России.

В момент происшествия на территории дошкольного учреждения находились 18 человек, включая 12 детей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. На месте оперативно работают сотрудники экстренных служб, оценивая масштабы возможных повреждений.

Ранее аналогичный инцидент произошёл в Московской области. Губернатор Андрей Воробьёв сообщил о возгорании частного дома в Ивантеевке после падения обломков ещё одного сбитого украинского беспилотника.