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Воробьев: никто не пострадал при падении обломков дрона на дом в Ивантеевке

Пожар произошел в частном доме в Ивантеевке городского округа Пушкинский после падения осколков сбитого дрона ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В результате атаки БПЛА загорелся дом, расположенный на улице Басова. Внутри в момент происшествия находился мужчина. Он смог самостоятельно эвакуироваться. Врачи уже осмотрели его.

«Специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают специалисты МЧС. Туда также приехали правоохранители и волонтеры.

Кадры с места происшествия ранее появились в Сети. На них видно, как двухэтажный дом охватило пламя.