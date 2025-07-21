Воробьев: никто не пострадал при падении обломков дрона на дом в Ивантеевке
Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»
Пожар произошел в частном доме в Ивантеевке городского округа Пушкинский после падения осколков сбитого дрона ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В результате атаки БПЛА загорелся дом, расположенный на улице Басова. Внутри в момент происшествия находился мужчина. Он смог самостоятельно эвакуироваться. Врачи уже осмотрели его.
«Специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают специалисты МЧС. Туда также приехали правоохранители и волонтеры.
Кадры с места происшествия ранее появились в Сети. На них видно, как двухэтажный дом охватило пламя.