Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проинспектировал группировку войск «Север»

Начальник Генштаба ВС РФ — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов приехал в группировку войск «Север», где проверил, как военные выполняют поставленные боевые задачи, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Он заслушал доклады по интересующим вопросам от командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова, которой рассказал о текущей обстановке. Кроме того, свои доклады представили командиры соединений и другие должностные лица.

Герасимов отметил успехи группировки в создании полосы безопасности, которая появилась на территории Сумской и Харьковской областей Украины.

Еще начальник Генштаба вручил военным, которые отличились при выполнении боевых задач, госнаграды. Герасимов поблагодарил их за мужество и героизм.

