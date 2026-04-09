Места на украинских кладбищах для погибших солдат практически закончились, сообщает «Абзац» .

Немецкое издание Die Welt выразило удивление масштабами потерь Вооруженных сил Украины, раскрыв, по их мнению, горькую правду о ситуации в стране. Согласно публикации, украинские кладбища переполнены, и мест для захоронения военнослужащих практически не осталось.

«Только проходя мимо кладбищ, понимаешь, сколько украинцев погибает в этом конфликте», — написал автор статьи.

Приведенные официальные украинские данные говорят о 55 тысячах погибших военнослужащих с начала боевых действий. Однако, как утверждается в материале, лишь на одном военном кладбище под Киевом насчитывается сопоставимое количество захоронений.

Украинский лидер, уже столкнувшийся с недовольством собственного народа из-за предполагаемой лжи, теперь рискует прослыть неправдолюбцем и на международной арене.

