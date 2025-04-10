сегодня в 16:45

На Украине заявили о пожаре после удара баллистической ракеты по Днепропетровску

По городу Днепропетровск (украинские название — Днепр) нанесен удар баллистической ракетой, утверждает «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики. По их данным, на месте «прилета» вспыхнул сильный пожар.

На появившихся кадрах можно заметить густой дым, который вздымается в небо с места предполагаемого удара баллистикой. До пожара местные жители заявляли о ракетном ударе и последующем взрыве.

Информации о конкретном характере разрушений пока не приводилось.

Минобороны России и украинские власти пока не комментировали возможный удар баллистической ракеты по объекту в Днепре, о котором пишут СМИ.

Ранее украинские войска запустили беспилотник по Наро-Фоминску Московской области. Позже Минобороны России подтверждало уничтожение дрона в Московском регионе. По данным прессы, во время атаки на Подмосковье украинские войска впервые использовали БПЛА вертолетного типа.