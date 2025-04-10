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Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 42 украинских беспилотника в 7 регионах РФ

Украинские боевики вновь попытались нанести удары по территории России ночью. Однако атаку беспилотников удалось отразить российским средствам ПВО, сообщает Минобороны РФ.

Противовоздушная оборона России сбила 42 БПЛА противника за ночь. 13 беспилотников уничтожили над Брянской областью.

12 БПЛА вывели из строя над Курской. По четыре беспилотника уничтожили над Белгородской областью и Крымом.

По одному БПЛА выведены из строя в Московском регионе и под Орлом.

Ранее сообщалось, что беспилотник уничтожен в подмосковном Наро-Фоминске.