Стало известно, какой дрон атаковал Подмосковье

Украинская армия впервые применила беспилотник вертолетного типа во время ночной атаки на Московскую область. По предварительным данным, речь идет про украинский «Рамзай» RZ-500, который атаковал Наро-Фоминск, утверждает Mash .

Дроны этого типа могут дольше находиться в воздухе и курсировать на более малых высотах. Тем не менее «Рамзай» летает на меньшие расстояния — до 300 километров.

Поздним вечером 9 апреля в Наро-Фоминске сбили беспилотник, заявляли очевидцы. При налете беспилотников в аэропорту Внуково также вводили план «Ковер».

Минобороны России подтверждало, что минувшей ночью в Московском регионе уничтожили один украинский беспилотник. Всего за ночь сбили 42 дрона в семи российских регионах.