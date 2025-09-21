На Украине вебкамщица выиграла тендер на поставку антидроновых сеток

26-летняя украинская вебкам-модель Наталья Борщевич, известная как Молли Мэй, будет поставлять антидроновые сетки в подконтрольный Киеву Херсон в рамках гособоронзаказа. 12 сентября она выиграла тендер на поставку, сообщает SHOT .

Девушка заключила контракт с горадминистрацией на сумму 6,3 млн гривен (около 12 млн рублей). Она должна будет поставить сетки в подконтрольный Украине Херсон до Нового года. При этом Борщевич зарегистрировалась как предприниматель всего месяц назад.

До этого девушка была вебкам-моделью и зарабатывала на сайте для взрослых — OnlyFans. В 2020 году на нее даже было возбуждено уголовное дело по статье о распространении порнографии.

Девушка демонстрировала на камеру свои половые органы. Однако Наталья так и не была осуждена, ей удалось избежать наказания.

Сейчас девушка решила заняться поставками сеток и предложила свои услуги. Она даже приобрела самосвал, чтобы возить сетки из Луцка в Херсон.

