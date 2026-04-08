На Украине утвердили механизм оформления годовой отсрочки от мобилизации для украинцев в возрасте от 18 до 25 лет, отслуживших в армии по «молодежному» контракту, сообщает ТАСС .

«Теперь это полноценный инструмент, работающий на практике. Отсрочка действует 12 месяцев после увольнения. В этот период призыв возможен только с согласия военного», — отметил министр обороны страны Михаил Федоров.

Он отметил, что теперь «норма полностью реализована». При этом закон об отсрочке был подписан украинским лидером Владимиром Зеленским еще 9 марта.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Острая нехватка личного состава в армии вынуждает сотрудников военкоматов проводить более активные рейды в публичных местах, при этом применяя силу к задержанным.

Мужчины, достигшие призывного возраста, пытаются покинуть страну любыми способами, зачастую подвергая свою жизнь опасности.

