Российский военкор Александр Коц в личном Telegram-канале прокомментировал ход текущих переговоров по украинскому кризису, назвав их «писдильной вакханалией» (от англ. peace dealer — миротворец — ред.). Однако теперь, по его словам, наконец прозвучала четкая и недвусмысленная позиция Москвы: никаких территориальных уступок Киеву не будет.

Коц отметил, что во время обсуждений способов достижения мира на Украине могло сложиться впечатление, будто Херсонская и Запорожская области являются «предметом торга», а Россия требует отступления украинских войск только из Донбасса. Однако заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков внес ясность в этот вопрос, написал журналист и процитировал слова дипломата.

«Начиная с 2022 года, регион Донбасса — две республики, находящиеся там, — стали неотъемлемыми частями Российской Федерации в результате референдумов, которые там были проведены. <…> Таким образом, всего у нас их пять, и мы ни в какой форме не можем пойти на компромисс по этому вопросу, потому что это было бы, по нашему мнению, пересмотром одного из фундаментальных элементов нашей государственности, закрепленного в нашей Конституции», — цитировал Коц.

Вместе с тем журналист выразил недоумение, как эта жесткая позиция стыкуется с другими словами Рябкова о том, что «мы на пороге решения этого ужасного кризиса», но подчеркнул, что «дипломатам, погруженным в процесс, виднее».

Стоит отметить, что «писдилером» (peace dealer) в соцсетях иронично называют президента США Дональда Трампа — политик регулярно объявляет себя миротворцем, который «останавливает войны».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.