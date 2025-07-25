На Кубани зафиксированы последствия падения беспилотников

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Фрагменты беспилотных летательных аппаратов повредили окна жилых домов в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.

Жертв и пострадавших нет. В станице Курчанской (Темрюкский район) повреждены окна в двух домах. В Славянске-на-Кубани осколки выбили стекла в частном дом.

Возгораний не зафиксировано.

На местах работают правоохранительные органы и аварийные службы. Специалисты проводят осмотр территорий на предмет возможных дополнительных повреждений или опасных предметов.

Инциденты произошли на фоне усиления мер безопасности в южных регионах России.