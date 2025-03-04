Можайцы привезли гуманитарный груз в военный госпиталь в Краснознаменске

Можайские активисты привези в военный госпиталь Краснознаменска средства личной гигиены, белье, выпечку, письма и «Ангелы Победы», сообщили в пресс-службе администрации округа.

Это уже третья поездка в медицинское учреждение. Организаторы акции тесно сотрудничают с руководством госпиталя и привозят самое необходимое для наших бойцов.

Пироги и блины приготовили мамы погибших участников специальной военной операции.

Можайцы также передали утепленные чехлы, которые были сшиты специально для раненых. Такой предмет позволит ребятам, на ногах которых установлен аппарат Илизарова, бывать на воздухе в холодную погоду. Кроме того, в госпиталь привезли 170 чехлов на культи ампутированных конечностей, связанных руками долголетов и женщин, отбывающих наказание в Можайской исправительной колонии. Также специально для бойцов были закуплены 500 предметов нательного белья и 1000 пар носков.

Для поднятия духа бойцов на сцене выступили также можайский творческий коллектив «Калинка» и солист Денис Протасевич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.