Можайский округ отправил бойцам на Луганское направление очередную партию гумпомощи

Отправка гуманитарной помощи стала для Можайска доброй традицией, демонстрирующей сплоченность и готовность жителей поддерживать тех, кто несет службу в непростых условиях, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Лидия Афанасьева, Николай Зацепин и Александр Козлов собрали для защитников все самое необходимое. Груз уже доставлен на Луганское направление: 2 тонны строительных материалов, генераторы, автономные зарядные устройства для оборудования и техники, а также порядка 200 бутылок знаменитого можайского молока.

Лидия Афанасьева, которая сама часто сопровождает гуманитарные грузы, проинструктировала водителей, подчеркнув важность их миссии.

«Наша поддержка очень важна для бойцов. Они понимают, что мы вместе с ними. Сегодня наши ребята двигаются вперед, для них важно обустроить, в том числе, и бытовые условия, поэтому мы помогаем, чтобы у них были нормальные условия для отдыха», — отметила советник главы Можайского округа Лидия Афанасьева, поблагодарив всех, кто проявил гражданскую позицию.

По словам активистов, каждый груз становится мостом, соединяющим тыл и фронт.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.