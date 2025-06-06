Мотоциклы, генераторы, технику направили из Балашихи в зону спецоперации

В администрации городского округа Балашиха при участии главы Сергея Юрова прошла передача гуманитарной помощи бойцам спецоперации одного из подразделений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Благодаря нашим волонтерам, городским предприятиям и неравнодушным жителям собрали необходимые на фронте вещи: мотоциклы, генераторы, технику. Также маскировочные сети и сладости от наших «Сетевых пчелок». Верим в наших ребят и ждем скорейшего возвращения домой с Победой!» — сказал Сергей Юров.

Везет гуманитарный груз боец с позывным «Бояша». Он отправился в зону спецоперации по мобилизации в 2022 году. Эта — его вторая гуманитарная миссия. Но первая, в ходе которой «за ленточку» он доставляет мотоциклы.

«Этот вид транспорта там очень эффективен на подвозах — на них мы подъезжаем к точкам, где люди дежурят, подвозим бензин, продукты. На большой технике этого сделать невозможно», — сказал он.

В Балашихе большое внимание уделяют сбору гуманитарной помощи воинам спецоперации — на регулярной основе в благом деле принимают участие волонтёры, молодогвардейцы, школьники, представители бизнес-сообщества и общественных организаций, сотрудники администрации и просто неравнодушные жители округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.