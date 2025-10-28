Мотострелок с позывным Висмут спас командира и выжил после ударов «Хаймарсов»

Прапорщик Дмитрий Корчев с позывным Висмут из Ивановской области за три года службы в 27-й гвардейской мотострелковой бригаде пережил два удара «Хаймарсов», спас командира и получил тяжелые ранения, но намерен вернуться в строй, сообщает kp.ru .

Мобилизованный из Кинешмы Корчев служит в 27-й гвардейской мотострелковой бригаде. За три года на фронте он получил два тяжелых ранения и множество контузий, но продолжает выполнять боевые задачи. Сейчас Корчев восстанавливается после ранения, полученного от удара вражеского дрона-камикадзе.

В мае 2023 года его подразделение удерживало позиции в Бахмуте (Артемовске) под постоянными обстрелами. Корчев спас командира, оказав ему первую помощь и выкопав окоп для укрытия. Позже, когда по их укрытию дважды ударили ракеты «Хаймарс», Корчев получил тяжелую контузию и ожоги, но смог вызвать подмогу и помочь откопать засыпанных бойцов.

После первого ранения Корчев стал старшиной роты. Он организовывал доставку припасов на передовую и эвакуацию раненых. Однажды, когда в машину с бойцами попал дрон-камикадзе, Корчев помогал раненым и сам доставил их в медчасть. Чтобы сократить поездки в тыл, он разбил огород прямо на передовой, где выращивал овощи и зелень для бойцов.

Во время одного из боев Корчев сбил вражеский дрон, который угрожал командиру. В последней операции на купянском направлении он получил задание восстановить разрушенный мост под обстрелами. При выполнении задачи был ранен, но благодаря помощи товарища и работе медиков остался жив.

Корчев награжден медалью «За храбрость» II степени. Несмотря на тяжелые травмы, он планирует вернуться к службе.

