Мособлводоканал Подмосковья в мае выполнил 97 работ в Новоазовске

Специалисты Мособлводоканала в мае провели 97 мероприятий по восстановлению систем водоснабжения и канализации в Новоазовском муниципальном округе ДНР. Работы ведутся в рамках программы помощи новым территориям и модернизации коммунальной инфраструктуры с 2022 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мособлводоканал продолжает восстановление инженерной инфраструктуры на подшефной территории Новоазовского округа. Еженедельно здесь проходят десятки мероприятий по улучшению систем водообеспечения. Специалисты меняют изношенные трубопроводы, проводят ревизию запорной арматуры и автоматики, восстанавливают водопроводные колодцы, очищают канализационные колодцы и промывают гидростаты на канализационных насосных станциях.

В мае выполнено 97 работ. В их числе — ремонт насосного агрегата на скважине в селе Красноармейское, обновление водоподъемной колонны в селе Гусельниково, а также ремонт водовода на участке улиц Брюхнова и Гриценко в Новоазовске.

За последнюю неделю аварийно-восстановительные бригады провели 18 работ. На центральной системе водоснабжения в Новоазовске заменили 24 метра трубопровода диаметром 200 мм и установили запорную арматуру диаметром 100 мм с использованием двух муфт. Также специалисты выполнили ревизию насосного оборудования на КНС № 2 в поселке Седово и устранили канализационный затор на территории детского сада в селе Роза Люксембург.

Работы по восстановлению инфраструктуры Донбасса ведутся совместно с регионами России. Мособлводоканал обеспечивает стабильную работу коммунальных систем и доступ жителей округа к базовым услугам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.