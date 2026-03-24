Мособлгаз заменил плиту матери бойца СВО в Егорьевске

В Егорьевске специалисты Мособлгаза заменили газовую плиту в квартире матери участника специальной военной операции. Оборудование эксплуатировалось около 30 лет и превысило нормативный срок службы в три раза, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Газовая плита находилась в эксплуатации с момента переезда хозяйки и имела значительный износ. Даже при исправной работе использование такого оборудования небезопасно. С учетом технического состояния прибора и того, что абонент относится к льготной категории, было принято решение о бесплатной замене.

Старую плиту демонтировали, новую установили с соблюдением всех требований безопасности и переподключили газоснабжение.

«3 года назад мой сын, потомственный военный, по своему желанию отправился на СВО. Мы гордимся и молимся за него. Хочу поблагодарить Мособлгаз за внимание ко мне и помощь в бесплатном приобретении новой плиты!» — сказала Марина Станиславовна.

«При проведении техобслуживания мы оцениваем не только текущую работу оборудования, но и степень его износа. Если прибор выработал ресурс, а житель не может оперативно решить вопрос самостоятельно, мы оказываем содействие в замене. Особенно поддерживаем льготные категории и семьи участников СВО. Наша ключевая задача — безопасность», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В компании напомнили, что техническое обслуживание газового оборудования необходимо проводить не реже одного раза в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально незащищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.