Мособлдума упростит заключение соцконтрактов для участников СВО

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел выездное заседание по вопросу медицинской и социальной реабилитации участников специальной военной операции. Заседание прошло в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Коломенский», сообщает пресс-служба ведомства.

В центре в 2025 году было открыто отделение для помощи участникам СВО.

«У нас имеется большая реабилитационная база, медицинское оборудование и специалисты: психологи, инструкторы по физической культуре, логопеды, которые занимаются с нашими бойцами. Отделение новое, молодое. Сейчас в нем находятся два человека. Планируется его расширение по мере необходимости», — рассказала заместитель директора центра Ирина Кудинова.

Заместитель начальника управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов министерства социального развития Московской области Алла Моисеева отметила, что в Московской области предоставляется порядка 40 региональных мер поддержки участников СВО и их семей.

Для удобства оформления заявлений на меры соцподдержки на портале государственных услуг Московской области была создана комплексная услуга «Защитники Отечества», в рамках которой можно оформить и получить 17 услуг. На сегодняшний день уже подано 846 обращений. Она включает такие услуги, как оформление соцкарты, выплаты на такси, выплаты взамен участка, бесплатное питание школьников и студентов, освобождение от платы за детсад и другие.

За это время уже получено 286 заявлений: 123 от участников СВО и 163 заявления от членов семей. Топ обращений — это, в первую очередь, юридическая помощь, получение денежных выплат, медицинская помощь и реабилитация.

«На этом мы не остановились и пошли дальше, потому что государственный фонд обслуживает только уволенных военнослужащих. Но мы понимаем, что обращаются не только уволенные, но и действующие военные, которые приходят решать много дел и вопросов. Поэтому в прошлом году было подписано соглашение с Военным социальным центром Минобороны, и с 13 декабря на базе многофункциональных центров нашей Московской области также ведется прием заявлений по вопросам этого центра по 17 услугам. Это в основном касается выплат, получения наград, ежемесячных денежных компенсаций. Сейчас это очень удобно: не нужно ехать в Москву в этот центр, а достаточно обратиться по месту жительства в удобный МФЦ. Возможности, подобной нашей, пока нет ни в одном регионе», — отметила замначальника.

Что касается реабилитации, то в Московской области действуют несколько флагманских центров. Уже 580 участников СВО прошли реабилитацию в центре «Ясенки». В прошлом году в центре также был запущен бассейн. В центре им. А. И. Мещерякова прошло реабилитацию 275 человек, в том числе 75 — из других регионов страны.

О медицинском сопровождении бойцов рассказала ИльсюярАнищенко, заведующий отделом организации и совершенствования программ медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Министерства здравоохранения Московской области.

Участники СВО проходят диспансеризацию во внеочередном порядке по принципу «зеленого коридора». За 2025 год диспансеризацию прошло более двух тысяч человек.

Ильсюяр Анищенко также отдельно выделила важное нововведение — в программе госгарантий на 2026 год закреплено консультирование медицинского психолога непосредственно в день обращения при первом этапе диспансеризации.

Если в 2024 году к психологам обратились 129 участников СВО, то в 2025 году — уже 180. «Это очень важная динамика. В 2025 году открыто 20 новых кабинетов медико-психологического консультирования в 16 городских округах», — подчеркнула ИльсюярАнищенко.

Для участников СВО также предусмотрено льготное зубопротезирование. «Мы упростили список документов для подтверждения льготы и расширили перечень организаций до двадцати пяти. В 2025 году за услугой обратились 234 человека, из них 108 уже закончили лечение».

Подводя итоги заседания, Андрей Голубев отметил, что Мособлдумарегулярно при необходимости вводит новые или уточняет действующие меры поддержки для участников СВО.

«По итогам сегодняшнего выезда мы также примем резолюцию с конкретными предложениями по изменению действующего законодательства, которые позволят усилить защиту наших Героев. Мы уверены, что эти изменения будут приняты, поскольку они всегда поддерживаются фракцией большинства — партии „Единая Россия“ в Московской областной Думе», — добавил председатель Комитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.