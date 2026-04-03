Фонд «Защитники Отечества» сформировал комплексную систему поддержки бойцов СВО

На протяжении трех лет фонд «Защитники Отечества» совершенствует механизмы поддержки ветеранов СВО, опираясь на мнение военнослужащих и их родных, сообщила статс-секретарь-замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.

«3 апреля 2023 года президент России подписал Указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“», — написала Цивилева в своем Telegram-канале.

По ее словам, три года назад начала работать новая структура, объединившая усилия государственных институтов, общественных организаций, представителей бизнеса и тысяч неравнодушных людей, готовых помочь защитникам Родины.

На всех этапах — от медпомощи и восстановления до трудоустройства и возвращения к полноценной жизни — ветеранов СВО поддерживают социальные координаторы. Помимо этого, фонд заботится о семьях защитников, а также о родных погибших и пропавших без вести.

«Мы продолжим делать все, чтобы каждый герой и каждая семья чувствовали заботу и поддержку со стороны государства», — заключила Цивилева.

