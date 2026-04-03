Стоимость проезда по МСД проиндексируют на 4 рубля за участок с 10 апреля

С 10 апреля стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) будет проиндексирована на 4 рубля за участок, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

С открытием новых участков МСД поездки по мегаполису стали значительно комфортнее. Эти изменения повысили транспортную доступность между районами, а маршруты для водителей стали более удобными. В результате увеличения спроса на использование диаметра происходит перераспределение транспортных потоков и рост интенсивности движения на отдельных его участках.

«Чтобы диаметр продолжал выполнять свою функцию, с 10 апреля стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 в рабочие дни — будет проиндексирована на 4 руб. и составит 19 руб. за участок», — говорится в сообщении.

При этом проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость проезда по маршруту ЦКАД — МСД — ЦКАД останется неизменной и составит 950 рублей.

