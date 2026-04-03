Фитнес-модель и ее парень-похоронщик бесследно исчезли в Таиланде

Модель фитнес-бикини Снежана Петерс и ее парень, владелец ритуального агентства в Москве Иван бесследно исчезли в Таиланде. В последнем сообщении близким они заявили, что садятся в самолет, сообщает SHOT .

С начала февраля пара отдыхала на Пхукете, но срок действия визы стал истекать. Перед возвращением домой туристы решили на пару дней остановиться в Бангкоке, а оттуда полететь во Вьетнам.

Снежана позвонила бабушке и сообщила, что садится в самолет. С тех пор связь с парой была потеряна. Последнее фото, которые они опубликовали в Сети, было сделано в аэропорту Бангкока.

Поиски модели и бизнесмена ведутся уже неделю. Родные сделали запрос в консульство и получили ответ, что Снежана и Иван не пересекали границу. Бабушка девушки подала заявление в полицию. Пока никакой информации о туристах нет.

