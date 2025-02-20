Мособлдума расширила льготу на транспортный налог для участников СВО

«Льгота будет распространяться на всех участников СВО, в том числе на тех, кто участвует в СВО в составе добровольческих формирований, сотрудников Росгвардии, полиции. Все участники специальной военной операции выполняют свой священный долг перед Родиной, социальные гарантии для них всех должны быть равны. Об этом говорил президент страны (Владимир Путин — ред.)», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Брынцалов добавил, что в настоящее время такой возможностью воспользовались около 780 участников СВО. Региональные парламентарии рассчитывают, что с вступлением в силу закона количество людей, получивших льготу, увеличится.

Налоговая служба самостоятельно применит льготу. В случае, если это не произошло, то нужно подать заявление в организацию или сделать это на сайте ФНС через личный кабинет налогоплательщика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.