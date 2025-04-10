Мособлдума одобрила в I чтении законопроект о трудоустройстве ветеранов СВО

В Мособлдуме в первом чтении одобрили изменения в закон, вводящий квоты на трудоустройство ветеранов боевых действий, передает корреспондент РИАМО.

«Помощь с трудоустройством воинам, вернувшимся из зоны спецоперации, — одна из задач, которые ставит перед нами президент (РФ Владимир Путин — ред.). И в Подмосковье мы стараемся данное поручение выполнять. У нас, например, запущена кадровая региональная программа „Герои Подмосковья“ — для тех воинов, которые хотят попробовать себя в органах государственной и муниципальной власти, госкомпаниях», — сказал на заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что параллельно нужно делать упор на востребованные рабочие специальности, чтобы ветераны спецоперации могли получить необходимые знания и пойти на работу на предприятие. Так они выйдут в коллектив, будут вносить свой вклад в общее дело — это новые навыки, стабильная оплата труда и уверенность в завтрашнем дне. Новая законодательная инициатива как раз будет этому способствовать.

Брынцалов уточнил, что действующий закон предусматривает для предпринимателей квоту на прием соискателей, столкнувшихся с сложностями в поиске работы, в виде 1% от общего штата персонала. На ветеранов боевых действий также распространяется эта норма.

В Подмосковье также стартовала программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для участников СВО. Этот проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, необходимые для построения успешной карьеры в мирной жизни. Для участия необходимо российское гражданство и наличие высшего образования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.