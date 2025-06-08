Московский регион вновь подвергся атаке беспилотников
Силы ПВО оперативно нейтрализовали две воздушные цели у Москвы
Системы противовоздушной обороны Минобороны РФ успешно отразили очередную атаку на столичный регион, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Были уничтожены два вражеских беспилотника, направлявшихся в сторону города.
Перехват осуществлен в 4:19 и 4:30 утра. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.
Угроза для жителей и инфраструктуры минимизирована
Это уже вторая попытка нанести удар по столице.