Москалькова: в РФ вернулись еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ

В Россию вернулись еще 25 жителей Курской области, которых украинские подразделения вывезли в Сумскую область, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что среди вернувшихся домой граждан много пожилых — старше 85 лет, а одной женщине целых 92 года.

«Не передать словами, какое это счастье — видеть слезы радости на лицах людей. Месяцами родные не знали, где их близкие, волновались, молились за них, надеялись на чудо. И оно свершилось! Ежедневно связывались, уточняли и передавали информацию, поддерживали, как могли», — написала Москалькова в своем Telegram-аккаунте.

Омбудсмен выразила благодарность МККК, Российскому Красному Кресту, компетентным органами, а также врио губернатора Курской области Александру Хинштейну и всем, кто причастен к подготовке возвращения. Особые слова прозвучали в адрес Белоруссии за ее посредническую миссию.

По ее словам, переговоры с Украиной по вопросу возвращения россиян были непростыми. Граждане рассказали: украинцы пугали их тем, что тех не заберут обратно — РФ не принимает. Москалькова это категорически опровергла.

«На протяжении всех этих месяцев мы настаивали и продолжаем настаивать на возвращении всех 72 оставшихся на украинской территории жителей Курской области. Однако украинский омбудсмен сообщил нам, что в отношении других граждан идет процесс оформления документов», — пояснила она.

Омбудсмен назвала это сомнительным аргументом — Россия готова была забрать всех.