Москалькова нашла на Украине 2 российских офицеров, пропавших больше года назад

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об обнаружении двух российских офицеров, которые больше года назад попали в украинский плен и пропали без вести, сообщает ТАСС .

Оказалось, что военные были осуждены украинским судом. Один из них получил 12 лет лишения свободы, другой — 16 лет.

Семьи искали их больше года. Накануне Москалькова получила от украинской стороны фотографии попавших в плен офицеров, среди которых нашлись и пропавшие военные.

«Мы не только нашли их, но получили с украинской стороны фотографии и письма родным и близким», — сказала Москалькова.

Она также рассказала, что Москва и Киев продолжают вести переговоры по поводу нового обмена пленными.

