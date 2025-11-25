Мощный удар и столб искр: последствия масштабной атаки дронов ВСУ сняли на видео

В Сети появились видео одной из самых массированных атак ВСУ по российским регионам — минувшей ночью средства ПВО ликвидировали 249 беспилотников. Кадры публикует SHOT .

На одну из видеозаписей попал момент, как дрон на полной скорости влетает в многоэтажку. Раздается громкий взрыв, от фасада поднимается огромный столб искр. Вниз летят обломки здания.

На следующем видео показано, как в доме после удара БПЛА пылает балкон. Весь двор завален искореженными обломками.

Кроме того, было опубликовано фото, на котором зафиксированы повреждения еще одного дома — дрон попал прямо под крышу. В месте удара рассыпалась стена, в квартирах выбило окна.

Российские средства ПВО за ночь отразили атаку беспилотников ВСУ над 7 регионами, Черным и Азовским морями.

В Новороссийске пострадали 4 человека, повреждены 5 многоквартирных и 2 частных дома. Обломки БПЛА упали на 2 частных дома в селе Кабардинка под Геленджиком, пострадал мужчина. В поселке Мысхако из-за рухнувших частей дрона вспыхнула пятиэтажка.

В Ростовской области во время атаки погибли 3 человека и около 10 получили ранения. В Таганроге дроны повредили 2 многоквартирных и частный дом, а также два предприятия, колледж и детсад.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.