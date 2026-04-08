Операторы БПЛА Добровольческого корпуса «Южной» группировки войск ликвидировали вражеские дроны, автотранспорт и пехоту в районе Дружковки и Константиновки. Момент зачистки сил противника попал на видео, которое опубликовало Минобороны РФ .

На Краснолиманском направлении специалисты по дронам из группировки «Запад» нанесли удар по центрам управления беспилотниками и живой силе противника. Кроме того, в Харьковской области были успешно атакованы путем тарана разведывательные аппараты и барражирующие боеприпасы украинской армии.

В той же Харьковской области операторы FPV-дронов, принадлежащие к «Северной» группировке, вывели из строя пункты управления вражескими беспилотниками.

На Добропольском направлении расчеты беспилотников из объединения «Центр» поразили позиции операторов БПЛА, технику и личный состав подразделений ВСУ.

В Запорожской области ударные БПЛА операторов группировки «Восток» уничтожили укрепленные пункты и замаскированные дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

