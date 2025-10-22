сегодня в 22:41

Момент пролета дронов над Челябинском попал на видео

В Сети появилось видео пролета беспилотного летательного аппарата над Челябинском, который, предположительно, принадлежит украинской армии. Беспилотник заметили над Челябинском и Копейском, сообщает SHOT .

По предварительным данным, в атаке на вышеуказанные территории противником были использованы беспилотники модели «Лютый». В жилом секторе микрорайона Чурилово взрывной волной повреждены оконные конструкции в квартирах.

На опубликованных кадрах видно темное небо, а также отчетливо слышны звуки пролетающих беспилотников.

По словам местных жителей, они слышали серию из трех сильных взрывов, а также наблюдали яркие вспышки в небе над Копейском. Предположительно, по беспилотнику вела огонь дежурная система противовоздушной обороны.

В одном из районов наблюдается задымление. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

