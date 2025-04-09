Молодогвардейцы Балашихи продолжают плести маскировочные сети для бойцов СВО

В общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» в Балашихе обратился участник СВО с просьбой отправить на фронт партию маскировочных сетей. Молодогвардейцы округа с радостью откликнулись на запрос. В рамках акции «Доброе дело» они оказали необходимую помощь, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Маскировочные сети — важный элемент обеспечения безопасности военнослужащих в зоне боевых действий. Они помогают скрыть позиции и технику от наблюдения противника, снижая риск обнаружения и повышая эффективность выполнения боевых задач. Понимая важность этой работы, молодогвардейцы незамедлительно откликнулись на просьбу жителей и присоединились к плетению сетей. Участие в акции „Доброе дело“ — это наш гражданский долг и проявление поддержки ребят, которые сегодня находятся на передовой», — сказал руководитель «Молодой Гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

Работа по изготовлению маскировочных сетей требует внимания, терпения и аккуратности. Ребята с энтузиазмом осваивают технологию плетения, помогая создавать необходимое снаряжение для защитников Отечества.

Эта акция — не только практическая помощь фронту, но и проявление патриотизма, солидарности и поддержки тех, кто сегодня защищает нашу страну. Маскировочные сети, изготовленные молодогвардейцами Балашихи, в ближайшее время отправятся в зону СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.