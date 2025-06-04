Молодогвардейцы Балашихи отправили гуманитарную помощь в Луганск

Волонтеры Балашихи обратились в общественную приемную «Единой России» с просьбой оказать содействие в сборе и отправке жизненно важного груза. Молодогвардейцы откликнулись на запрос. Сбор и отправка гуманитарной помощи прошли в рамках масштабной акции «Добрые дела», объединяющей тех, кто готов помогать. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

В состав гуманитарной помощи вошли необходимые вещи: продукты питания, средства гигиены и предметы первой необходимости.

«Для нас важно, чтобы жители Луганска получили реальную помощь. Эти посылки — наш конкретный вклад в их повседневную жизнь, чтобы хоть немного облегчить сложности. Мы продолжим эту работу, пока наша поддержка будет нужна», — отметил руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Алексей Егоров.

«Добрые дела» — это всероссийская акция, которую проводит партия «Единая Россия». Ее основная задача — оказание адресной помощи военнослужащим, семьям участников СВО, ветеранам, пожилым людям, а также участие в волонтерских и социальных проектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.