Могила для боевиков ВСУ: Герой РФ рассказал об укреплениях в Константиновке

Председатель президиума организации «Офицеры России» Сергей Липовой прокомментировал массовую сдачу в плен военнослужащих 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на константиновском направлении. По его словам, подразделение оказалось в тяжелом положении из-за отсутствия снабжения продовольствием и водой.

«В районе Константиновки была блокирована группа военнослужащих ВСУ. С одной стороны, это результат отличной работы наших штурмовиков и слаженного взаимодействия с подразделениями дронов. С другой — украинское командование в очередной раз бросило своих солдат на произвол судьбы. Люди держались до последнего, но, когда они оказались обезвожены, истощены, без боеприпасов и сил, желание сопротивляться исчезло. В конце концов здравый смысл возобладал, и они предпочли жизнь, отказавшись умирать за прогнивший киевский режим», — отметил Липовой.

Генерал-майор добавил, что в Константиновке остаются давние укрепления ВСУ. По его оценке, промышленная зона позволила создать серьезную оборону, однако сейчас эти объекты лишь затягивают сопротивление.

«Те укрепления, которые сегодня приходится штурмовать российским подразделениям, готовились годами. <…> Однако сейчас эти укрепления лишь продлевают агонию боевиков. <…> Поэтому для многих эти укрепления становятся и станут бетонной могилой», — заключил Липовой.

Ранее сообщалось о мощном взрыве в районе Константиновки, который уничтожил место скопления военнослужащих ВСУ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.