Александр Ширшин, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ («Магура»), объявил об уходе с должности, публично обвинив высшее командование в провальной стратегии и неадекватном управлении, сообщает RT .

В эмоциональном посте в соцсетях офицер заявил, что его подразделение, созданное «по стандартам НАТО», несёт катастрофические потери из-за нереалистичных приказов и полного отсутствия внятной тактики со стороны руководства.

«Всё, на что способно наше командование — это выговоры, служебные расследования и дисциплинарные взыскания. Их политические игры и представление о ситуации на фронте не имеют ничего общего с реальностью», — написал Ширшин, добавив, что уже подал рапорт об отставке. По его словам, генералы демонстрируют «системную некомпетентность», а их решения противоречат логике и фактическим возможностям бригады.

Этот скандал стал очередным ударом по репутации 47-й омбр — одной из самых разрекламированных бригад ВСУ, которая, несмотря на западную подготовку и технику, продолжает нести тяжёлые потери.

Как отмечают наблюдатели, если даже в «образцовых» частях начинаются такие конфликты, это говорит о системных проблемах, которые вскоре могут привести к куда более серьёзным последствиям.