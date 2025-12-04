Мизулина: ВСУ планировали удар по SHAMAN при исполнении гимна РФ в Белгороде

Киевский режим планировал нанести ракетный удар по SHAMAN (Ярослав Дронов) во время исполнения гимна РФ в Белгороде, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Ранее стало известно, что концерт популярного певца SHAMAN в Белгороде, запланированный на вечер 3 декабря, был отменен всего за 2 часа до начала. Причина срыва выступления — угроза возможных провокаций со стороны Киева.

«Вчера был очень тревожный день в Белгороде. Уже по приезде в город мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта», — написала Мизулина в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что ВСУ планировали ударить по площадке в момент исполнения на сцене Гимна России. Территорию оперативно оцепили, была объявлена ракетная опасность. Трагедии удалось избежать благодаря работе местных властей и оперативных служб и Минобороны РФ.

По словам Мизулиной, она с Дроновым отправилась к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову для обсуждения срыва концерта. SHAMAN решил завершить поездку в регион на позитивной ноте и посетил семью участника СВО.

«Дай Бог мирного неба над головой всем жителям Белгорода, приграничья и новых регионов России. Мы с вами. Победа будет за нами», — заключила глава Лиги безопасного интернета.

