сегодня в 18:07

Концерт SHAMAN в Белгороде сорвался за два часа до начала

Концерт популярного певца SHAMAN (Ярослава Дронова) в Белгороде, запланированный на вечер 3 декабря, был отменен всего за два часа до начала. Причина срыва выступления — угроза возможных провокаций со стороны украинской армии, сообщает Baza .

Территория вокруг ДК «Энергомаш», где планировался концерт Дронова, была оперативно оцеплена силовиками.

Официально площадка прокомментировала ситуацию нейтрально: выступления певца как 3-го, так и 4 декабря отменены по «техническим причинам».

Белгород и приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам и попыткам диверсий со стороны Украины. В приграничье принимают повышенные меры безопасности при проведении массовых мероприятий.

Ранее ВЦИОМ заявлял, что Ярослав Дронов третий год подряд становится лучшим эстрадным исполнителем страны. Он также имеет звание Заслуженного артиста РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.