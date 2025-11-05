SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом России

сегодня в 11:55

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, третий год подряд признан россиянами лучшим эстрадным исполнителем страны, сообщается на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Согласно исследованию, 28% респондентов назвали Дронова лучшим эстрадным певцом России. Народный артист РФ Олег Газманов занял второе место в рейтинге, получив поддержку 16% опрошенных. В топ-рейтинг также вошли Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Николай Басков.

Певица Полина Гагарина уже четвертый год подряд удерживает звание лучшей исполнительницы страны (17%). Еще 11% слушателей отдали предпочтение Валерии, 8% — Ларисе Долиной, по 7% набрали Татьяна Куртукова и Надежда Кадышева.

Ранее стало известно, что певец SHAMAN не примет участие в следующем международном конкурсе «Интервидение». В 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.

