Певец Shaman не примет участие в следующем конкурсе «Интервидение»

Народный артист России Ярослав Дронов (Shaman) не будет участвовать в конкурсе «Интервидение» в следующем году, сообщает РИА Новости .

Как заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, артист вряд ли захочет повторять свой жест — отказ от борьбы за призовое место, который он совершил во время проведения конкурса в Москве в 2025 году.

Швыдкой отметил, что Россия выберет другого достойного представителя среди множества талантливых музыкантов страны.

Восстановленное «Интервидение» впервые после долгого перерыва состоялось в 2025 году в Москве, где победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.

В 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.