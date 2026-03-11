Миронов назвал удар ВСУ по Брянску военным преступлением

Лидер «Справедливой России» обвинил Киев в провокации после удара по Брянску

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что удар ВСУ по Брянску является военным преступлением и попыткой спровоцировать эскалацию конфликта, сообщает RT .

Сергей Миронов назвал атаку на Брянск «очередным кровавым военным преступлением киевского режима». Политик выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Миронов обратил внимание, что удар был нанесен на следующий день после телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, во время которого обсуждались перспективы урегулирования конфликта на Украине.

«В ответ по мирным людям был нанесен подлый удар для того, чтобы спровоцировать Россию на дальнейшую эскалацию», — заявил парламентарий.

По словам Миронова, Владимир Зеленский «является главным препятствием к миру».

«Пока они у власти — ни о какой безопасности для Украины и для России не может быть и речи», — заключил он.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что число пострадавших при ракетном ударе по городу выросло до 42 человек, шесть человек погибли. По данным властей, 10 марта ВСУ нанесли массированный удар по Брянску с использованием семи крылатых ракет Storm Shadow.

