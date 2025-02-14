Мирный житель погиб в результате атаки дронов на Белгородскую область

В селе Кукуевка Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному дому погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что от атак дронов ВСУ в селе различные повреждения выявлены в семи домах. Там были выбиты окна, посечены фасады, крыши, постройки и заборы. Кроме того, еще повреждены четыре легковых машины.

По словам губернатора, также беспилотники противника атаковали и село Долгое. От ударов БпЛА в трех частных домах были выбиты окна, повреждены крыши и стены. Еще осколками посечены три легковых автомобиля, трактор и торговый объект.

Ранее Минобороны сообщало, что за ночь с РФ сбили 50 украинских БпЛА. Из них 41 аппарат ликвидировали над Белгородской областью.