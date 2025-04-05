Минобороны: за ночь российская ПВО сбила 49 украинских беспилотников над РФ

Ночью украинские солдаты вновь попытались нанести удары по территории России с помощью беспилотников. Атаку удалось отразить средствам ПВО, сообщает Минобороны РФ.

16 беспилотников ВСУ сбили над Воронежской, 14 над Белгородской, по шесть над Курской и Самарской областями. Три БПЛА ликвидировали в небе Республики Мордовия.

По одному беспилотнику вывели из строя в небе над Брянской, Орловской, Липецкой, Пензенской областями.

Ранее сообщалось, что завод по производству оптоволокна, предположительно, загорелся в Саранске Республики Мордовия. Это произошло после попадания беспилотника.