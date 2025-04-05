В Мордовии предприятие атаковали украинские беспилотники
Завод по производству оптоволокна горит в Саранске после атаки ВСУ
Завод по производству оптоволокна горит в Саранске после атаки беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал Baza.
Беспилотный летательный аппарат атаковал промышленный объект в Республике Мордовия.
Все необходимые оперативные службы оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации последствий.
По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв, сообщил губернатор Артем Здунов.
АО «Оптиволоконные системы» — первый и единственный завод по производству оптического волокна в России.