В Мордовии предприятие атаковали украинские беспилотники

Завод по производству оптоволокна горит в Саранске после атаки ВСУ

Завод по производству оптоволокна горит в Саранске после атаки беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал Baza .

Беспилотный летательный аппарат атаковал промышленный объект в Республике Мордовия.

Все необходимые оперативные службы оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации последствий.

По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв, сообщил губернатор Артем Здунов.

АО «Оптиволоконные системы» — первый и единственный завод по производству оптического волокна в России.