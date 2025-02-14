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Минобороны: ВСУ за сутки потеряли почти 300 человек в Курской области

За прошедшие сутки украинские силы потеряли более 290 военнослужащих в ходе боевых действий в приграничных районах Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Потери противника составили БМП, 2 БТР, 5 боевых бронемашин, 14 автомобилей, 4 арторудия, 4 миномета, зенитный ракетный комплекс, мостоукладчик, 3 пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.

С начала боевых действий в курском приграничье киевский режим потерял свыше 60 тыс. человек живой силы, 363 танка, 264 БМП, 215 БТР, 1872 боевые бронемашины, 1974 автомобиля, 439 арторудий, 48 пусковых установок РСЗО, 21 пусковую установку ЗРК и другую боевую технику.

Ранее полуглухой украинский военный сбежал с позиций в Курской области и сдался в плен. Командование ВСУ пригрозило бойцу расстрелом, если он покинет свою позицию.