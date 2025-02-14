Полуглухой украинский военный сбежал с позиций в Курской области и сдался в плен

На Украине мобилизовали наполовину глухого мужчину, который затем сдался в плен в Курской области. Военнослужащий ВСУ рассказал, что украинское командование пригрозило ему расстрелом, если он покинет свою позицию, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам военнопленного Алексея Я., сотрудники ТЦК (аналог военкоматов) поймали его 5 сентября. Затем он 5 дней находился в больнице из-за проблем со здоровьем.

Несмотря на полную глухоту на одно ухо, мужчину признали годным и мобилизовали. Сам он надеялся на то, что его не отправят на передовую.

Алексея командование направило в Курскую область. Там мужчина получил ранение. Он не дождался ротации или эвакуации, которые запретили. При этом украинское командование пригрозило бойцу расстрелом, если он покинет свою позицию.

«Сказали сидеть до последнего. Если кто-то начнет отходить, будут расстреливать», — признался украинский военный.

Вместе с сослуживцами он решил сбежать ночью. В результате 8 военнослужащих ВСУ вышли на российских солдат и сдались им в плен.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о взяточничестве в украинской армии. По его словам, солдаты платили тысячи долларов командованию, чтобы не оказаться на передовой.