Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 221 БПЛА ВСУ

сегодня в 07:32

За ночь российские средства ПВО сбили и перехватили 221 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

85 беспилотников ВСУ уничтожили над Брянской областью. 42 ликвидировали над Смоленской. 28 беспилотников сбили над Ленинградской.

18 БПЛА ВСУ ликвидировали над Калужской, 14 над Новгородской, по девять над Орловской областями и Московским регионом. Семь беспилотников уничтожили под Белгородом.

По три БПЛА ВСУ ликвидировали над Ростовской и Тверской областями. По одному беспилотнику сбили под Псковом, Тулой и Курском.